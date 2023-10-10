Подготовка к отопительному сезону в Костанайской области прошла по плану

С 1 октября, как и в других регионах страны, в Костанайской области стартовал отопительный сезон. Сначала были подключены социальные объекты, позже – жилые дома. Какая работа была проведена в период подготовки, и в частности в Рудном, где в прошлый отопительный сезон произошел сбой в системе, который оставил несколько десятков домов без тепла в разгар зимы, расскажет корреспондент агентства Kazinform.

Как пояснили в Управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области, подготовка прошла в плановом режиме. Было подготовлено 95 котельных и 626 автономных систем отопления. Все социальные объекты, а именно больницы, школы и другие объекты ( более 1500 учреждений) отправляются в отопительный сезон со 100% готовностью.

- В текущем году проведена реконструкция 21,4 км тепловых сетей из которых: Костанай – 3,3 км (100%); Рудный – 10 км (100%); Аркалык – 7,2 км (100%); Лисаковск – 0,9 км (100%), – говорится в официальном релизе Управления ЖКХ.

Коммунальная авария в Рудном, которая прогремела на весь Казахстан не осталась без внимания. Напомним, 30 ноября 2022 года из-за порыва на ул. Гагарина более 30 многоэтажных и 13 частных домов остались без тепла. 10 декабря сбой случился на задвижке холодной воды на углу ул. Дзержинского - Горького, 19 января 2023 года очередной порыв по улице Горняков. Последний порыв был 9 февраля.

В этом году были проведены масштабные работы по замене, реконструкции теплосетей города.

Фото: Дарья Аверченко/МИА "Казинформ"

Бюджет ремонтных работ составил 6,9 млрд тенге. На весь период проведения работ, в Рудном был объявлен режим ЧС. К слову, он действует до сих пор.

- Работы проводились 4 подрядными организациями с которыми были заключены договоры подряда от 3 мая 2023 года. Старт ремонтных работ начался с 10 мая 2023 года, - сообщает пресс-служба Акима города Рудного.

По словам администрации города, ремонт завершился в сентябре этого года. Неоднократное смещение сроков ( первоначально, работы должны были завершится еще в начальной декаде сентябре) были вызваны задержкой поставки специального оборудования. К концу сентября , горожане оставшихся 60 домов получили горячую воду.

Аварийно-восстановительные работы были проведены по улицам Горняков, Ленина ( участки, где и произошел порыв) , а также по улицам Сандригайло и Корчагина. Всего, было определено 8 таких участков магистральных тепловых сетей протяженностью по трассе – 2,4 км.

Помимо этого прошла реконструкция магистральных тепловых сетей и плановые ремонтные работы за счет ТОО «Рудненские тепловые сети»( всего 2,446 км на сумму 157,9 млн тенге).

В Костанае, в период зимы, пострадал новый район Аэропорт – там из -за порыва теплосетей, без тепла остались жилые дома, школа и аэропорт. А в феврале этого года, прорвало трубы холодного водоснабжения – из-за чего были затоплены частные дома.

На официальном сайте ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» сообщается, что на текущий период было запланировано 9 мероприятий по подготовке к отопительному сезону, однако из списка было выполнено только одно ( это капитальный ремонт парового котла станции №1 на ТЭЦ с заменой водяного экономайзера завершён на 100%). Остальные были заменены на более приоритетные задачи.

- Совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 23 июня 2023 года № 114-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области в инвестиционную программу 2023 года внесены изменения в части реализации мероприятий за счёт бюджетных средств. Так, в инвестиционную программу включено 4 мероприятия на общую сумму 2 324 902,04 тысяч тенге: это реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в городе Костанай с общей протяжённостью сетей — 0,985 километров, а также строительство тепловых сетей для присоединения нагрузок Котельной №9 к Котельной №6 в городе Костанае, - сообщается на сайте.

В перечень работ входит реконструкция участков тепломагистралей в некоторых районах города.

Что касается плана по заготовке угля, то эта цифра составляет почти 450 тыс тонн.