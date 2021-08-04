Подготовка к основному этапу переписи населения началась в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился подготовительный этап переписи населения, в рамках которого интервьюеры проводили обходы жилых и нежилых помещений с целью фиксирования в них численности проживающих, а также редактирования адресных данных, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.
Вся собранная на планшетные устройства информация была передана в автоматизированную систему «Районирование», сообщает официальный сайт акимата столицы.
Как сообщили в Бюро национальной статистики, сейчас на основании данных подготовительного этапа переписи проводятся предварительный расчет и формирование счетных и инструкторских участков для основного этапа проведения переписи населения.
Счетные и инструкторские участки, с учетом нагрузки - 833 человека на одного интервьюера-счетчика, сначала формируются на карте города, затем переносятся в информационную систему и планшетные устройства. Это позволит провести опрос всех респондентов по переписным листам в электронном виде.
«Использование интервьюерами электронных планшетов позволит достичь снижение трудозатрат переписного персонала, минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысить уровень достоверности данных переписи населения с применением ИИН, значительно сэкономить бумагу и канцелярские принадлежности, а также повысить удобство и мобильность интервьюеров при сборе данных», - говорится в сообщении ведомства.
Обход объектов и опрос проживающего в них населения будет осуществляться в период с 1 по 30 октября 2021 года. Стоит отметить, что внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса, впервые дает возможность населению выбрать иной для себя вариант прохождения переписи. Граждане могут пройти интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz вне зависимости от места нахождения, самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи. Сайт будет доступен 24 часа в сутки в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года.
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