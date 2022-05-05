5 Мая 2022 21:54

Подготовка к новому отопительному сезону началась в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На восьми станциях Карагандинской области приступили к ремонту котлов, турбин и вспомогательного оборудования. При подготовке к новому отопительному сезону особое внимание уделяют объектам, где минувшей зимой были проблемы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из таких проблемных объектов – лицей-интернат «Бiлiм-Инновация» № 2 в Караганде. Проблему с отоплением в учебном заведении будут решать за счёт газификации. К осени подведут сети, отопление будет стабильным и экономичным. Также в июне начнётся капитальный ремонт лицея.

Итоги минувшего отопительного сезона и планы на предстоящий обсудили на заседании акимата области под председательством главы региона Жениса Касымбека.

«На восьми станциях области, согласно графику, запланирован капитальный ремонт 17 котлов и девяти турбин, расширенно-текущий ремонт двух котлов и текущий ремонт 30 котлов и 22 турбин. С 2021 года ведётся замена одного котла на Жезказганской ТЭЦ и турбины на Топарской ГРЭС», - сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

По каждому теплоисточнику на сегодня есть чёткий план ремонтных работ и расписаны конкретные сроки.

Не отступая от графика, ведётся строительство седьмого котла на ТЭЦ-2 в Темиртау. На станцию завезено 95% оборудования. Запуск нового котла позволит улучшить горячее водоснабжение города и значительно уменьшит загрязнение атмосферы. Срок сдачи котла - сентябрь 2023 года.

Были озвучены планы по дальнейшей газификации региона. На сегодня газораспределительные сети уже подведены к 2705 индивидуальным жилым домам Караганды, Темиртау и Жезказгана. В начале 2023 года в этих городах должны завершить строительство трёх пусковых комплексов.

Продолжится строительство подводящего газопровода в Сарани. Заключены договоры на строительство сетей газоснабжения в посёлке Атасу Жанааркинского района, Осакаровке и Шахтинске. Ведётся разработка ПСД на газификацию Бухар-Жырауского и Шетского районов, посёлка Жайрем.

В Караганде продолжится работа по теплоизоляции сетей. Проект большой, рассчитан на несколько лет.

В прошлом году запустили централизованную котельную в посёлке Шахан и магистральную тепловую сеть от Балхашской ТЭЦ до микрорайона Конырат. В 2022-м продолжится поэтапное подключение к центральному теплоснабжению жилых домов и социальных объектов.

«Этот отопительный период мы прошли стабильно. Теперь важно своевременно выполнить все запланированные ремонты. Ход работ будем ежемесячно контролировать», - сказал Женис Касымбек.

Аким области дал ряд поручений руководителям ведомств и акимам городов и районов.