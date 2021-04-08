Подготовка к дезинсекционным и дезинфекционным мероприятиям началась в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» совместно с предприятием «ЖасНұр» проводит работы по скашиванию камыша на прибрежной территории реки Есиль и ее притоков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

С начала текущего года скашивание камыша выполняются на отдельных участках реки Есиль и её притоков (р.Акбулак и р.Сарыбулак) ежедневно. За этот период проведена срезка камышовой и другой растительности в труднодоступных местах с площадью 22 016 м2 на следующих санитарных участках:

- р. Акбулак в районе ТЭЦ-2, ж/д путей и по пр. Аль-Фараби;

- р. Сарыбулак от моста по ул. Конституция до очистного сооружения на пересечении улиц Мұзтау и А. Молдагуловой.

Необходимость данной работы связана не только с очисткой водной глади и акватории от излишней растительности, но и является подготовительной работой перед предстоящими дезинсекционными и дератизационными мероприятиями.