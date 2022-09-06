Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Подготовка к дератизационным мероприятиям началась в Нур-Султане

Редактор:  
Алла Серикбаева
6 Сентября 2022, 14:07
Подготовка к дератизационным мероприятиям началась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице управлением охраны окружающей среды и природопользования города совместно с подрядной организацией начат осенний тур по дератизационным мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Мероприятия охватывают открытые территории и частный сектор. С 5 по 25 сентября 2022 года будет проводиться обработка открытых территорий, таких как поймы и русла рек, скверы, водоемы и парки.

«С 26 сентября будет проводиться обработка частного сектора, которая охватит более 25 тыс. домов, им будут раздаваться ядоприманки. Ядоприманки будут содержать препараты, разрешенные для использования в Республике Казахстан», - сообщил ведущий специалист управления охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан Мадьяр Нарымбиев.

photo

photo

photo

photo


Фото: gov.kz


Астана   Экология   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению