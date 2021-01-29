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    12:25, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Подготовить журналистов новой формации поручил Ералы Тугжанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В межэтнической сфере необходимо усилить реализацию практических мер. С таким заявлением выступил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В межэтнической сфере необходимо усилить реализацию практических мер. Для этого нужно определить проблемные вопросы в разрезе регионов вплоть до каждого села, которые могут оказать негативное влияние на межэтнические отношения. Провести системно-полевые исследования проблем межэтнической ситуации во всех регионах страны, по итогам которых будут выработаны соответствующие решения. Думаю, по этому вопросу мы также будем работать вместе», - сказал Ералы Тугжанов на расширенном заседании коллегии Министерства информации и общественного развития.

    По его словам, пандемия поменяла сознание людей.

    «В этих условиях первостепенной задачей является эффективное информирование населения по принимаемым мерам. Информация должна быть объективной и доступной для населения. Нужно продумать систему подготовки журналистов новой формации с учетом лучшего мирового опыта», - заключил вице-премьер.



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