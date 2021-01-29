Подготовить журналистов новой формации поручил Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В межэтнической сфере необходимо усилить реализацию практических мер. С таким заявлением выступил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В межэтнической сфере необходимо усилить реализацию практических мер. Для этого нужно определить проблемные вопросы в разрезе регионов вплоть до каждого села, которые могут оказать негативное влияние на межэтнические отношения. Провести системно-полевые исследования проблем межэтнической ситуации во всех регионах страны, по итогам которых будут выработаны соответствующие решения. Думаю, по этому вопросу мы также будем работать вместе», - сказал Ералы Тугжанов на расширенном заседании коллегии Министерства информации и общественного развития.

По его словам, пандемия поменяла сознание людей.

«В этих условиях первостепенной задачей является эффективное информирование населения по принимаемым мерам. Информация должна быть объективной и доступной для населения. Нужно продумать систему подготовки журналистов новой формации с учетом лучшего мирового опыта», - заключил вице-премьер.



