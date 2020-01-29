Подготовиться к весеннему паводку поручил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Обилие снега в Карагандинской области весной может обернуться большой водой, поэтому подготовку к паводку решено начать уже сейчас. На заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава региона Женис Касымбек дал поручения акимам и всем ответственным органам, передает МИА «Казинформ».

Обычно в карагандинском регионе активная фаза паводка начинается в первой декаде марта.

«В области реализуются дорожная карта «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы» и областной план инженерных работ. Из 71 мероприятия дорожной карты в 2017-2019 годах реализовано 69, из них 13 - по возведению защитных валов, 54 - по устройству водопропускных труб и два - по санации русел рек Сокур и Токырауын. Мероприятия по санации русел рек Нура и Шерубай-Нура управлением природных ресурсов запланированы на летне-осенний период этого года», - доложил начальник ДЧС области Ибрагим Кульшимбаев.

По его словам, сотрудники ДЧС и «Казгидромета» провели первый объезд по снегомерным маршрутам верховьев рек Нура и Шерубай-Нура. Специалисты определили глубину промерзания грунта.

Для подрыва льда на водоёмах в этом году увеличили финансирование, сообщил глава ведомства.

По информации руководства филиала «Казгидромета», в прошлом году добавилось восемь гидропостов, а в этом году планируется открыть ещё два.

В области обследовали все 262 гидросооружения. В регионе бесхозными остаются четыре объекта.

«В рамках дорожной карты в течение трёх лет на автомобильных дорогах местного значения отремонтировано 13 мостов и 54 водопропускных труб, в том числе в 2019 году отремонтировано 4 моста и 16 водопропускных труб. Осталось два моста и шесть водопропускных труб. В конце прошлого года объявлены конкурсы на реконструкцию четырех аварийных мостов в Бухар-Жырауском и Осакаровском районах», - информировал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов.

Аким области поручил усилить предупредительные меры и скорректировать планы с учётом многоснежного января.

«Всем акимам разработать детальные планы мероприятий по подготовке к паводкам. Недельный срок вам даю. Департаменту по ЧС – внести на утверждение областной план по защите населения от паводковых вод в 2020 году с учётом информации, которую получите в городах и районах. Срок до 15 февраля. Через две недели еще раз проведём комиссию, детально рассмотрим, где есть угрозы», - сказал Женис Касымбек.

Глава региона также дал поручения по своевременному вывозу снега, подготовке водохранилищ и контролю за состоянием гидросооружений. Аким области потребовал в этом году решить вопрос по всем бесхозным сооружениям.

«Прохождение паводка во многом будет зависеть не только от погодных условий, а от степени подготовки водных объектов, слаженной работы всех органов госуправления, сил и средств системы гражданской защиты и наличия резервов материальных средств, а также подготовленности населения. До начала активной фазы паводка внепланово проведём ещё одно заседание комиссии в расширенном составе, чтобы сверить часы», - заключил Женис Касымбек.

Обеспечение безопасного прохождения паводкового периода будет находиться на особом контроле, подчеркнул глава региона.