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Подготовиться к школе помогают детям из малообеспеченных семей Павлодарской области

1 Августа 2018 19:18 204
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Подготовиться к школе помогают детям из малообеспеченных семей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области началась благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Павлодарской области стартовала республиканская акция «Соберём ребёнка в школу». В областном филиале партии «Нур Отан» в рамках акции проведено мероприятие, в ходе которого малообеспеченным семьям были вручены сертификаты на 25 тысяч тенге на покупку школьной одежды, а также 5 тысяч тенге на приобретение канцелярских товаров», - сообщили в пресс-службе партии.


Подготовиться к школе помогают детям из малообеспеченных семей Павлодарской области

Акция «Соберём ребёнка в школу» началась во всех городах и районах Павлодарской области. Детям из малообеспеченных семей оказывается всесторонняя помощь по подготовке к учебному году.


Подготовиться к школе помогают детям из малообеспеченных семей Павлодарской области

«Активное содействие проведению мероприятия оказывают депутаты маслихатов различных уровней. По всей области оказана помощь свыше 170 детям», - рассказали в партии.

 

 

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Ключевые слова: Образование, Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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