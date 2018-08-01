Подготовиться к школе помогают детям из малообеспеченных семей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области началась благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области стартовала республиканская акция «Соберём ребёнка в школу». В областном филиале партии «Нур Отан» в рамках акции проведено мероприятие, в ходе которого малообеспеченным семьям были вручены сертификаты на 25 тысяч тенге на покупку школьной одежды, а также 5 тысяч тенге на приобретение канцелярских товаров», - сообщили в пресс-службе партии.







Акция «Соберём ребёнка в школу» началась во всех городах и районах Павлодарской области. Детям из малообеспеченных семей оказывается всесторонняя помощь по подготовке к учебному году.







«Активное содействие проведению мероприятия оказывают депутаты маслихатов различных уровней. По всей области оказана помощь свыше 170 детям», - рассказали в партии.