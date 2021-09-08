Подготовиться к ЕНТ помогут выпускникам сельских школ Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Школьников из сельских районов и малообеспеченных семей, а также детей с инвалидностью будут бесплатно готовить к ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такую инициативу проявила академия Samgau, которая заключила меморандум с Управлением образования Карагандинской области и проектным офисом «Сарыарқа адалдық алаңы».

«В прошлом году наша академия уже обучила бесплатно 110 выпускников. Из них 23 поступили на грант. В этом году мы намерены продолжить бесплатное обучение сельских школьников, детей из социально незащищенных слоев и имеющих инвалидность. Планируется охватить онлайн-обучением через стрим-программу около тысячи таких одиннадцатиклассников», – отметил директор проекта Ардак Жакин на онлайн-брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

Список выпускников, нуждающихся в бесплатном обучении, будет сформирован управлением образования. Также родители одиннадцатиклассников, относящихся к указанным категориям, могут самостоятельно записать их по WhatsApp-номеру 8-705-234-07-53 либо через сайт образовательного проекта.