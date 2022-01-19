Подготовить резерв медработников поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Ежесуточное число инфицированных растет, регион снова оказался в «красной» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За неделю в области возрос уровень госпитализации, увеличилось количество госпитализированных пациентов, нагрузка на мобильные бригады возросла в четыре раза.

«Ситуация не может не тревожить. Для недопущения роста заболеваемости поручаю управлению здравоохранения развернуть дополнительный коечный фонд, подготовить дополнительный кадровый резерв, усилить работу на уровне амбулаторий. Необходимо рассмотреть выделение дополнительного транспорта в случае увеличения нагрузки на мобильные бригады. Иммунизация – в приоритете. В 98% случаев вакцинированные защищены от тяжелого течения. Для коллективного иммунитета необходимо достичь уровня вакцинации в 90%. Мониторинговые группы должны продолжить работу. Но контролировать соблюдение санитарных норм нужно не только в развлекательных заведениях, но и в общественном транспорте», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов заявил, что число мобильных бригад в случае ухудшения эпидситуации увеличат до 126.

«Инфекционные стационары области обеспечены двухмесячным запасом лекарственных средств для лечения COVID-19. Заключены договоры с единым дистрибьютором. В целях обеспечения кислородом реанимационных коек задействовано 388 кислородных концентраторов, 775 кислородных баллонов. В пяти медицинских организациях предусмотрена централизованная подача кислорода на 602 точки. Обеспеченность кислородом реанимационных коек составляет 100%. В области функционирует штаб по коронавирусу, который координирует работу мобильных бригад, ситуационных центров и стационаров, задействованных в борьбе с коронавирусом», - проинформировал Н. Айманов.

Заместитель акима области Тимур Султангазиев, курирующий сферу здравоохранения, отметил, что уровень госпитализации пока остается на относительно низком уровне за счет неплохого уровня вакцинации.

«Необходимо продолжить кампанию по вакцинации и ревакцинации. Ситуация с распространением коронавируса ухудшается с каждым днем. В ближайшие дни проведем межведомственную комиссию, чтобы рассмотреть вопросы по введению дополнительных ограничительных мер в связи с выходом региона в «красную» зону», - сказал Т. Султангазиев.







