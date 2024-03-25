Подгоревшая пища едва не погубила жительницу Семея

На пульт «101» поступило сообщение о наличии запаха дыма в одном из многоквартирных домов Семея. На месте происшествия спасатели обнаружили женщину, лежащую на полу, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

— По прибытию пожарных в квартире на полу находилась женщина 1947 года рождения. Огнеборцы незамедлительно оказали ей первую медицинскую помощь, а затем передали пациента медикам для дальнейшей госпитализации. Было установлено, что в квартире произошло подгорание пищи без дальнейшего распространения, — говорится в сообщении.