Подешевеет ли жилье в Казахстане

«Отбасы банк» будет мотивировать казахстанцев больше копить. Для клиентов, перечисляющим ежемесячно одну и ту же сумму, планируют ввести различные коэффициенты, которые помогут им быстрее получить займ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению председателя правления банка, рост цен на недвижимость будет зависеть от доступности ипотечных программ. Она отметила, что в «Отбасы банке», независимо от уровня базовой ставки, ставки по кредитованию являются неизменными. Соответственно, предложение банка на рынке кредитования является самым выгодным для заемщика, и спрос выше.

Мы будем выравнивать спрос с точки зрения того, чтобы люди больше копили. В июне мы внедрили оценочный показатель – 2,5. То есть теперь для того, чтобы купить квартиру, недостаточно просто положить 50%, а на другой день взять кредит. Необходимо больше трех месяцев копить и выполнять соответствующие условия, - пояснила она, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах тематического заседания в Мажилисе о деятельности «Отбасы банка» по улучшению жилищных условий сельского населения.



Банк планирует увеличить этот оценочный показатель на следующий год. То есть клиентов будут возвращать в классическую систему, где необходимо будет копить. В зависимости от того, как осуществляет платежи вкладчик, будет меняться оценка платежеспособности.

Если у нас будет клиент, который 36 месяцев вкладывал одну и ту же сумму, то такому клиенту в принципе можно сделать при оценке платежеспособности очень много различных коэффициентов, которые помогут ему быстрее получить займ. То есть стратегия, идеология будет такая: чем больше и дисциплинированнее будет копить наш заемщик, тем лучше банк к нему будет относиться, - заключила она.



Вместе с тем, она отметила, что эксперты рынка недвижимости не ожидают резкого падения цен на жилье.