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    19:08, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Подъем уровня воды ожидается в реках области Абай и ВКО

    вода
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    Подъем уровня воды ожидается в реках области Абай и Восточно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В связи с сохранением повышенного температурного фона и ожидаемыми осадками в виде дождя 19–20 апреля, а также с продолжением интенсивного снеготаяния в среднегорной зоне в период с 19 по 22 апреля 2024 года в области Абай (Жарминский и Кокпектинский районы) и Восточно-Казахстанской области ожидаются формирование склонового стока, дальнейшие подъемы уровня воды на реках и превышение критических отметок.

    При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

    Теги:
    Погода Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Абайская область Реки Штормовое предупреждение
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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