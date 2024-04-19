Подъем уровня воды ожидается в реках области Абай и ВКО

Подъем уровня воды ожидается в реках области Абай и Восточно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В связи с сохранением повышенного температурного фона и ожидаемыми осадками в виде дождя 19–20 апреля, а также с продолжением интенсивного снеготаяния в среднегорной зоне в период с 19 по 22 апреля 2024 года в области Абай (Жарминский и Кокпектинский районы) и Восточно-Казахстанской области ожидаются формирование склонового стока, дальнейшие подъемы уровня воды на реках и превышение критических отметок.

При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.