Поделиться семейными традициями призывают казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ко Дню семьи в Казахстане запущен челлендж «Семейные традиции моей семьи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано общественным фондом «EN BAQYTTY EL» по гранту НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

«Наш фонд запустил челлендж «Семейные традиции моей семьи», направленный на пропаганду семейных ценностей и сплоченность семей и призывающий казахстанцев делиться своими семейными традициями. Данный челлендж поддержали амбассадоры проекта Елям Абдрахманов, Виталий Аваргин и другие и на своем примере показали соотечественникам, что семейные традиции очень важны в формировании крепких семейных уз. Принять участие в челлендже можно, перейдя по ссылке https://www.instagram.com/p/CE63jgBpRb4/», – сообщила руководитель Фонда «EN BAQYTTY EL» Жаннат Нуркина.

По словам Ж. Нуркиной, фонд «EN BAQYTTY EL» также организовал онлайн-тренинг «Роль отца в семье и обществе», который провел ведущий психолог Казахстана Ержан Мырзабаев. В ходе тренинга были раскрыты такие темы, как современное понятие отцовства, кто такой современный отец и его роль в семье и воспитании детей, как стать наставником для своих детей, как совмещать в себе несколько ролей - отец, муж и успешный мужчина. Данный тренинг собрал рекордное количество участников на онлайн-площадке ZOOM, до 100 человек со всего Казахстана. Большинство участников - отцы, стремящиеся к созданию комфортного климата в семье, молодые и многодетные отцы, представители советов отцов из разных регионов, психологи, представители учреждений образования и неправительственных организаций.

Как отметила руководитель фонда, тренинг позволил участникам узнать об основных этапах и их особенностях в воспитании детей и роли отца на каждом этапе, о влиянии участия в воспитании детей на семейные отношения. Участники получили ответы на волнующие их вопросы, касающиеся семьи и воспитания детей. Все это позволило участникам понять важность ответственного отцовства и супружества.

День семьи в Казахстане отмечается каждое второе воскресенье сентября, начиная с 2013 года.