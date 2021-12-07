Подельников осудили за 23 кражи в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Преступная группа, обокравшая 23 дома, осуждена в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В период с 2018 по 2021 годы преступная группа в составе двух человек похищала драгоценности и бытовую технику в жилых домах города Кульсары. Имущественный ущерб, причиненный 23 потерпевшим, составил 3,3 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые 26 и 27 лет.

Преступная группа по предварительному сговору проникала в дома через окна.

Двое подозреваемых были задержаны и помещены в ИВС отдела полиции Жылыойского района.

По решению суда они признаны виновными по части 3 статьи 188 УК РК. 26-летний обвиняемый был приговорен к трем годам лишения свободы, а его 27-летний подельник – к двум.