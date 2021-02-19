Поддержку предпринимательства увеличили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в этом году в 2,5 раза выросло финансирование поддержки предпринимательства. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в формате онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году по Дорожной карте бизнеса на льготных условиях 420 предприятий области смогли реализовать свои проекты, вложив в экономику региона 48 млрд тенге. Это почти наполовину больше 2019 года. В этом году на поддержку предпринимательства в бюджете предусмотрено 7 млрд тенге - в 2,5 раза больше прошлого года», - сказал аким области.

Господдержка МСБ позволила создать 2 400 постоянных рабочих мест. За год выдали 1 900 безвозмездных грантов на открытие своего дела. 100 грантов акима области получили молодые предприниматели.

По различным государственным программам финансовой поддержкой воспользовались 3 700 предпринимателей. Бесплатные курсы обучения бизнесу прошли 2 800 человек.

Власти уделяют большое внимание продвижению местной продукции.

«Совместными усилиями увеличили в два раза долю местного содержания в госзакупках. В рамках подписанного меморандума с «АрселорМиттал Темиртау» в шесть раз выросли закупки несырьевых товаров карагандинского производства градообразующим предприятием. Работа по обеспечению заказами наших карагандинских предпринимателей будет продолжена. Это один из приоритетов в нашей работе», - отметил Женис Касымбек.