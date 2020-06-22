Поддержку получили проекты улучшения жизни в сёлах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Десять проектов в регионе будут претворены в жизнь на 500 000 тенге каждый для улучшения озеленения, повышения компьютерной грамотности пожилых, организации досуга молодых людей, издания книг и так далее, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Павлодарской области сельские НПО и инициативные группы получили гранты на улучшение качества жизни

«Состоялось подписание договоров с сельскими и инициативными группами о реализации десяти проектов по программе малых грантов. Каждый из проектов получит по 500 000 тенге», - сообщила корреспонденту Казинформа председатель ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» Светлана Могилюк.

На эти суммы те, кто получил гранты, по словам С. Могилюк, планируют организовать спортивный досуг для жителей в селах. Например, проект «Спортивный дух» инициативной группы, назвавшей себя «Достар ЭКО групп», под руководством Гульнар Нурумовой организует волейбольную площадку и соревнования в селе Шака, а инициативная группа в селе Павлодарское под руководством Геннадия Козака в ходе проекта «Социализация молодёжи в селе Павлодарское» создаст возможности заниматься боевыми видами спорта.

«В селе Ефремовка инициативная группа на базе филиала ОО «Павлодарский дом географии» создаст возможности занятия спортом для людей в возрасте, проект их называется «Долголетие». В селе Теренколь также инициативной группой на базе филиала ОО «Павлодарский дом географии» будет реализован проект для молодёжи «Детско-юношеский тренажёрный зал», - добавила она.

Ряд проектов будет посвящён вопросам улучшения окружающей среды. «Центр общественного озеленения», создаваемый в ходе этой кампании общественным фондом «Подари земле сад», озеленит три населённых пункта Павлодарской области, а в ходе проекта «Зелёная сумка: сократим использование пластика» общественного фонда «Камкор» будет организовано изготовление сумок и мешочков, альтернативных пластиковым, причём частично для их изготовления будет использоваться вторичный текстиль.





Таким образом, в ходе проекта будет решаться сразу две проблемы – сокращение использования пластика, образование его отходов и уменьшение отходов текстиля. В итоге свалки в селе станут меньше.

Развитию предпринимательства на селе будет содействовать проект «Семейный бизнес в руках у мамы!» общественного фонда «Жауказын», который планирует возрождать традиции производства войлочных изделий из местной шерсти и создать как минимум три мастерские в сёлах Сарашыганакского сельского округа. А «Цех по производству детской развивающей мебели «Световая песочница» инициативной группы села Актогай под руководством Динары Мусахановой будет создавать для детских садов отличные игровые развивающие предметы.

«Ряд идей будет направлен на развитие, как теперь принято говорить, «человеческого капитала». Проект «Компьютерный ЛикБез» Новочерноярского филиала Павлодарского Дома географии научит односельчан, особенно пожилых, свободному обращению с компьютером и даст новые возможности самореализации людям, а жители Теренкольского района в ходе проекта «Известные люди Казахстана: Мы из Теренколя» от филиала ОО «Павлодарский дом географии» больше узнают о своих земляках и расскажут другим в созданной книге, запечатлев, таким образом, живую историю для потомков.

Все эти проекты были отобраны в ходе конкуренции из 18 поступивших на конкурс заявок и будут реализованы в период с июня по октябрь в сёлах Павлодарской области в рамках программы малых грантов проекта «Повышение потенциала сельских неправительственных организаций в Павлодарской области», реализуемого объединением юрлиц «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан», - подчеркнула председатель областного Гражданского альянса Казахстана.

При определении обладателей выданных грантов в жюри этого конкурса входили замруководителя управления информации и общественного развития Павлодарской области Руслан Тлеулесов, член правления Ассоциации деловых женщин Казахстана по Павлодарской области, зампредседателя Альянса женских сил по региону Самал Жанбекова, журналист Майя Шуакбаева, директор ОФ «Десента» Сергей Гуляев, председатель ОО «Союз Чернобыль» Павлодарской области Виктор Деймунд.

Итоги уже претворённых в жизнь проектов подведут в октябре. Но Гражданский альянс Павлодарской области, основываясь на том, какие интересные и важные дела были сделаны сельчанами региона в прошлом году в рамках аналогичного проекта, ожидает хороших результатов и в этом году.





Фото предоставлены ОЮЛ «Гражданский альянс Павлодарской области».