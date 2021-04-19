Поддержку отечественных товаропроизводителей усилят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание Комиссии по контролю местного содержания состоялось сегодня с участием заместителя акима города Алматы Максата Кикимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие председатель Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы Максим Барышев, директор Региональной палаты предпринимателей Айтуар Кошмамбетов, представители местных исполнительных органов и бизнес-сообщества.

Поддержка отечественных товаропроизводителей является одним из главных критериев сохранения занятости и экономического роста города. Именно сейчас, в период пандемии, как никогда важно поддержать отечественные предприятия.

Бизнес-сообщество города Алматы во главе с председателем Регсовета Максимом Барышевым подняли ряд вопросов, которые влияют на казахстанский товарооборот, а также меры поддержки местных предприятий.

В ходе заседания заместитель акима Максат Кикимов предложил комплексно подойти к существующим проблемам и создать рабочую группу из членов Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы, которая на еженедельной основе будет встречаться с администраторами бюджетных программ генеральных подрядчиков и рассматривать каждый случай отдельно.

Такая дискуссия поспособствует решению возникших проблем между ними. Главная цель создания рабочей группы - поддержка местных товаропроизводителей.

В свою очередь, глава Регсовета Максим Барышев поддержал данную инициативу, а также отметил важность создания выездных мониторинговых групп на предприятия с целью контроля импорта в государственных закупках.