Поддержку отечественных товаропроизводителей усилят в Алматы
В мероприятии приняли участие председатель Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы Максим Барышев, директор Региональной палаты предпринимателей Айтуар Кошмамбетов, представители местных исполнительных органов и бизнес-сообщества.
Поддержка отечественных товаропроизводителей является одним из главных критериев сохранения занятости и экономического роста города. Именно сейчас, в период пандемии, как никогда важно поддержать отечественные предприятия.
Бизнес-сообщество города Алматы во главе с председателем Регсовета Максимом Барышевым подняли ряд вопросов, которые влияют на казахстанский товарооборот, а также меры поддержки местных предприятий.
В ходе заседания заместитель акима Максат Кикимов предложил комплексно подойти к существующим проблемам и создать рабочую группу из членов Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы, которая на еженедельной основе будет встречаться с администраторами бюджетных программ генеральных подрядчиков и рассматривать каждый случай отдельно.
Такая дискуссия поспособствует решению возникших проблем между ними. Главная цель создания рабочей группы - поддержка местных товаропроизводителей.
В свою очередь, глава Регсовета Максим Барышев поддержал данную инициативу, а также отметил важность создания выездных мониторинговых групп на предприятия с целью контроля импорта в государственных закупках.