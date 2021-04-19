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    10:45, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Поддержку отечественных товаропроизводителей усилят в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание Комиссии по контролю местного содержания состоялось сегодня с участием заместителя акима города Алматы Максата Кикимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие председатель Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы Максим Барышев, директор Региональной палаты предпринимателей Айтуар Кошмамбетов, представители местных исполнительных органов и бизнес-сообщества.

    Поддержка отечественных товаропроизводителей является одним из главных критериев сохранения занятости и экономического роста города. Именно сейчас, в период пандемии, как никогда важно поддержать отечественные предприятия.

    Бизнес-сообщество города Алматы во главе с председателем Регсовета Максимом Барышевым подняли ряд вопросов, которые влияют на казахстанский товарооборот, а также меры поддержки местных предприятий.

    В ходе заседания заместитель акима Максат Кикимов предложил комплексно подойти к существующим проблемам и создать рабочую группу из членов Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы, которая на еженедельной основе будет встречаться с администраторами бюджетных программ генеральных подрядчиков и рассматривать каждый случай отдельно.

    Такая дискуссия поспособствует решению возникших проблем между ними. Главная цель создания рабочей группы - поддержка местных товаропроизводителей.

    В свою очередь, глава Регсовета Максим Барышев поддержал данную инициативу, а также отметил важность создания выездных мониторинговых групп на предприятия с целью контроля импорта в государственных закупках.


    Теги:
    Социальная поддержка Бизнес Другие государственные органы Акимат Алматы Экономика
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