Поддержка вакцинации от КВИ, борьба с ценами на овощи, чествование полицейских – обзор недели

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в Казахстане прошла на фоне инициатив с щедрым поощрением вакцинирующихся, новых достижений медиков страны и других запомнившихся событий, в том числе не очень весёлых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Актюбинской области для вакцинированных против Covid-19 в эти дни начали акцию «Получи вакцину и выиграй автомобиль». Она будет проводиться в 2 этапа: с 25 июня по 10 августа и с 11 августа по 25 сентября. Участие в акции смогут принять все лица, получившие I компонент любой вакцины против коронавируса с 25 июня по 25 сентября на территории Актюбинской области. Победители будут определены в случайном порядке в прямом эфире телеканала «AQTOBE». А в Жамбылской области вакцинироваться от COVID-19 призывают население ветераны региона. В Карагандинском же регионе: в городе Каражале и Жанааркинском районе организован розыгрыш ценных призов и путёвок в санаторий среди вакцинированных. В Каражале розыгрыш стартовал 11 июня и продлится до 15 июля. Зато управлением здравоохранения акимата Костанайской области объявило о запуске особо программы стимулирования вакцинации. Там среди вакцинированных разыграют десять iРhone 12.

Озаботились в регионах и ростом цен на социально значимые продукты питания. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что в городе в межсезонье выросли цены на овощи - картофель, морковь, капусту и другие виды продукции – из-за того, что их не хватает на рынке. По его словам, власти южной столицы занимаются этим вопросом в течение двух лет. В Шымкенте на этой неделе рассказали, что в магазинах города откроют 10 дополнительных социальных уголков для поддержания стабильных цен на социально значимые продукты питания.

Если говорить о праздновании Дня полиции, то накануне его акмолинские полицейские презентовали документальный фильм о жизни жен сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, «Жизнь после…» В Атырау за добросовестное исполнение служебных обязанностей и за проявленное мужественно в спасении жизни людей 9 сотрудников департамента полиции Атырауской области были награждены медалью «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка». Награды сотрудникам полиции в торжественной обстановке вручил начальник ДП Атырауской области полковник Камза Умбеткалиев.

И новость, близкая к теме полиции, но об их торжествах: криминалисты Северо-Казахстанской области одними из первых в стране освоили новую методику обнаружения и изъятия следов рук с человеческой кожи. Метод заключается в использовании химических реагентов, имеющихся у криминалистов. У специалистов от медицины – другое достижение. В Центре ядерной медицины и онкологии г. Семей открылось первое отделение радионуклидной терапии, где уже в ближайшее время начнут применять уникальный, эффективный и безопасный метод лечения дифференцированного рака щитовидной железы с отдаленными метастазами и тиреотоксикоза - радиойодтерапию. Данная технология применяется в Казахстане впервые. По словам экспертов, это позволит пациентам получать лечение внутри страны, не выезжая за рубеж. Кроме того, это сэкономит значительную долю госсредств и позволит профинансировать другие направления здравоохранения.

В Актау – трагедия: восьмилетнего ребёнка насмерть ударило током от фонарного столба. ЧП произошло сегодня в 5 микрорайоне города. В соседней Западно-Казахстанской области на неделе рассказали о том, что выявлена фиктивная поставка товаров с использованием подставных лиц. В пункте пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе сотрудниками экспортного контроля ДГД по ЗКО было остановлено и задержано автотранспортное средство, следующее из Российской Федерации в адрес казахстанской фирмы с товарами народного потребления на сумму 1 189 313 рублей или 6 957 481 тенге. Как оказалось, казахстанская фирма не причастна к импорту товара. А единственный учредитель и руководитель не имеет никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, и является лицом без определенного места жительства, с неоднократным привлечением к административной ответственности за распитие спиртных напитков.

Бойцы павлодарского отряда «Майдан жолы» доставили в Казахстан и отвезут в Кызылординскую область прах участника Великой Отечественной войны, павшего на фронте Ембергена Асайнова. На границе с Россией состоялась церемония передачи в Казахстан останков участника Великой Отечественной войны Ембергена Асайнова, найденного павлодарским поисковым отрядом «Майдан жолы» в рамках международного патриотического проекта ERG (Евразийской группы) «Батырлар жолымен – Дорогой славы».

В столице тем временем возобновили свою работу выставки Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana. Жители и гости столицы смогут увидеть здесь новые модели легковых автомобилей казахстанского производства, тест-драйвы от ведущих автосалонов, шоу ретроавтомобилей и уникального тюнинга.

Смогла в прошедшие семь дней себя проявить и молодёжь: в Туркестане представители молодежи тюркоязычных стран приняли участие в открытии Аллеи молодежи тюркских стран, посвящённой 30-летию Независимости Республики Казахстан. Мероприятие состоялось в рамках Саммита молодежных лидеров и активистов тюркских стран «Туркестан – колыбель тюркского мира», который проходил с 21 по 23 июня 2021 года в Туркестане.