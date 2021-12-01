Поддержка молодежи, развитие соцпроектов, глобальные вызовы: о деятельности Фонда Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд Нурсултана Назарбаева – это крупнейший некоммерческий фонд в стране, деятельность которого строится на принципах профессионального управления и системности всех проектов. В Фонде Первого Президента подробно рассказали, какие проекты ведутся в рамках его деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд Первого Президента создан в 2000 году по личной инициативе Нурсултана Назарбаева.

«Сегодня мы реализуем свои проекты, с гордостью претворяя идеи Первого Президента Казахстана, направленные на повышение конкурентоспособности человеческого капитала и формирование новой генерации казахстанцев», - говорят в Фонде Первого Президента.

Поддержка молодого поколения казахстанцев

Работа Фонда направлена на поддержку талантливой молодежи, развитие социальных проектов и гражданских инициатив, развитие конкурентоспособного экспертно-аналитического центра. К примеру, «Қамқорлық» – это направление по развитию инклюзивного общества, целью которого является создание равных условий и возможностей для всех граждан вне зависимости от возраста. В рамках данной инициативы в регионах страны открываются детские реабилитационные центры и Кабинеты поддержки инклюзии при школах.

«Сегодня Фондом открыто уже 8 центров – в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской областях и в городе Нур-Султане. До конца года свои двери откроют еще 10 центров. Здесь дети бесплатно проходят курсы лечения и реабилитации. С ними занимаются опытные специалисты - логопеды, дефектологи, эрготерапевтов и другие. В целом, инициатива позволяет предоставить доступ к реабилитации для 5 000 детей в год. В результате работы только этих новых 8 центров охват реабилитацией детей с церебральным параличом возрос на 20%.

Счастливые дети, которые начинают говорить с помощью врачей первые слова, делать первые шаги, радостные мамы, которые видят успехи детей - это главный результат работы центров», - отмечают в Фонде Первого Президента.

Проекты в рамках инициативы El Úmiti

Вторая новая инициатива Елбасы - «El Úmiti». Ее цель – поиск и поддержка талантливых молодых казахстанцев, тех, кто в ближайшем будущем должен войти в профессиональную элиту в различных сферах жизни нашей страны.

В рамках инициативы Фонд реализует несколько образовательных проектов в тесном сотрудничестве с Правительством Казахстана. Один из них – олимпиада «Myń bala». Олимпиада направлена на поддержку способных детей из сельской местности. Участие могут принять ученики 5 и 6 классов. За два года олимпиада охватила более 400 тысяч учеников сельских школ. В текущем году олимпиада впервые была проведена в онлайн-формате. В результате еще 1000 самых способных сельских школьников получили возможность обучаться в ведущих школах страны для одарённых детей.

«Медаль Елбасы» - еще один проект инициативы «El Úmiti», который является единственной в своем роде программой национального уровня, направленной на комплексное развитие молодежи. Участвуя в ней, молодежь учится управлять своим временем, ставить перед собой цели, вести здоровый образ жизни и постоянно развивать себя.

«В 2020 году программа «Медаль Елбасы» охватила более 11 тысяч участников, 600 наставников, 17 региональных координаторов и экспертов. Обладатели медали Елбасы получат преимущество при присуждении образовательных грантов в установленном законом порядке. В текущем году проект продолжается, охватывая порядка 11 тысяч представителей активной молодежи», - проинформировали в ФПП.

Дорогу талантливым

«Фонд дал «путевку в жизнь» тысячам молодых людей, открыв новые возможности для их развития и помог «прокачать» проекты молодежи, реализовать идеи молодых людей Каждый год более 80 лучших студентов Казахстана становятся обладателями именных стипендий Фонда. Свыше 100 поэтов и писателей страны ежегодно участвуют в республиканском литературном конкурсе «Алтын тобылғы». А конкурс грантов для поддержки творческих проектов является еще одной возможностью для самореализации молодежи», - сказали в Фонде Нурсултана Назарбаева.

Свою эффективность показали проекты Фонда, направленные на развитие и новых цифровых сервисов, поддержку молодых IT-специалистов. Победители программы «Smart Zholy» представляли свои проекты на международном уровне, стартапы Intellection, Webtotem, «Nommi» вошли в число 10 лучших проектов Азии, получили финансирование от ведущего венчурного фонда Азии.

Одним из важных проектов Фонда является Ярмарка социальных идей и проектов (ЯСИ). Сегодня ЯСИ - масштабная постоянно действующая площадка для интенсивного взаимодействия НПО. С 2008 года в ЯСИ приняло участие около 15 000 различных организаций. Фонд Нурсултана Назарбаева оказал грантовую поддержку более чем 300 проектам.

Сотрудничество на глобальном уровне

«Для Фонда Нурсултана Назарбаева важным направлением работы всегда было международное сотрудничество в области укрепления ценностей глобального мира и согласия. В этом отношении идеологической генеральной линией этой деятельности является философия Елбасы о видении развития планеты в современных реалиях. Фонд многие годы укрепляет сотрудничество с зарубежными партнерами», - отмечают в ФПП.

Сформированы дружественные отношения с Фондом Гейдара Алиева (Азербайджан), Фондом мира Гои (Япония), Фонд Конрада Аденауэра (Германия) и многими другими. Организуется работа масштабных диалоговых площадок известных экспертов, политологов, экономистов по обсуждению злободневных тем международной политики - глобальная безопасность, локальные кризисы, экономика, новые вызовы. На это направлена деятельность авторитетного международного дискуссионного клуба «Astana club», работа многих конференций.

Как говорят в Фонде Нурсултана Назарбаева, это не все проекты и мероприятия, которые проводятся. Организация постоянно расширяет свое партнерство с другими организациями, реализует новые направления работы, помогая молодежи раскрыть свой потенциал и способствуя укреплению духовных, культурных ценностей в обществе.