Поддержка многодетных семей является приоритетом – Бердибек Сапарбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев объяснил, почему социальная помощь в размере 21 тысячи тенге оказывается не всем семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Всем казахстанцам не стоит забывать: это адресная социальная помощь, она временно выдается малообеспеченным семьям. Это первое. Во-вторых, чаще всего о помощи просили многодетные семьи. Поддержка многодетных семей является приоритетом для нас. Вы знаете, сколько тратится на одного ребенка, сколько на пятерых детей. А всем выдавать по 21 тысяче тенге – это неправильно. Потому что в первую очередь мы должны помогать нуждающимся людям», - сказал Бердибек Сапарбаев на пресс-конференции в СЦК.
Зампремьера привел в пример слова Президента РК о том, что нужно различать «иждивенчество и нужду».
Ранее Бердыбек Сапарбаев сообщал, что по новому механизму адресная социальная помощь предоставляется 367 тысячам семей.
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