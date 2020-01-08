Поддержка многодетных семей является приоритетом – Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев объяснил, почему социальная помощь в размере 21 тысячи тенге оказывается не всем семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем казахстанцам не стоит забывать: это адресная социальная помощь, она временно выдается малообеспеченным семьям. Это первое. Во-вторых, чаще всего о помощи просили многодетные семьи. Поддержка многодетных семей является приоритетом для нас. Вы знаете, сколько тратится на одного ребенка, сколько на пятерых детей. А всем выдавать по 21 тысяче тенге – это неправильно. Потому что в первую очередь мы должны помогать нуждающимся людям», - сказал Бердибек Сапарбаев на пресс-конференции в СЦК.

Зампремьера привел в пример слова Президента РК о том, что нужно различать «иждивенчество и нужду».

Ранее Бердыбек Сапарбаев сообщал, что по новому механизму адресная социальная помощь предоставляется 367 тысячам семей.