Поддержка малого и среднего бизнеса: что сделано в Казахстане
«В этом году основной упор должен быть сделан на поддержку малого и среднего бизнеса. Поручаю Правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в течение месяца разработать комплекс необходимых мер», - говорил Глава государства в своем Послании.
Что сделано?
Принят дополнительный пакет мер по стимулированию деловой активности, который включает 24 меры по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам.
«Пакет мер позволит обеспечить опережающую восстановительную динамику и формирование экосистемы, стимулирующей деловую активность в условиях новой экономической реальности», - отмечается в информации.
Меры прямого действия будут способствовать достижению 3% роста ВВП в текущем году, обеспечат поддержку более 1,2 млн субъектов предпринимательства, в которых занято свыше 3,3 млн человек.
Напомним, 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий».