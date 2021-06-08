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    19:40, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Поддержка малого и среднего бизнеса: что сделано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры приняты по поддержке малого и среднего бизнеса в Казахстане в рамках Послания Главы государства, поделился пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году основной упор должен быть сделан на поддержку малого и среднего бизнеса. Поручаю Правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в течение месяца разработать комплекс необходимых мер», - говорил Глава государства в своем Послании.

    Что сделано?

    Принят дополнительный пакет мер по стимулированию деловой активности, который включает 24 меры по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам.

    «Пакет мер позволит обеспечить опережающую восстановительную динамику и формирование экосистемы, стимулирующей деловую активность в условиях новой экономической реальности», - отмечается в информации.

    Меры прямого действия будут способствовать достижению 3% роста ВВП в текущем году, обеспечат поддержку более 1,2 млн субъектов предпринимательства, в которых занято свыше 3,3 млн человек.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий».


    Теги:
    Реализация Послания Бизнес Послание Президента РК-2020 Послание Президента РК
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