Поддержка малого и среднего бизнеса: что сделано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры приняты по поддержке малого и среднего бизнеса в Казахстане в рамках Послания Главы государства, поделился пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году основной упор должен быть сделан на поддержку малого и среднего бизнеса. Поручаю Правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в течение месяца разработать комплекс необходимых мер», - говорил Глава государства в своем Послании.

Что сделано?

Принят дополнительный пакет мер по стимулированию деловой активности, который включает 24 меры по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам.

«Пакет мер позволит обеспечить опережающую восстановительную динамику и формирование экосистемы, стимулирующей деловую активность в условиях новой экономической реальности», - отмечается в информации.

Меры прямого действия будут способствовать достижению 3% роста ВВП в текущем году, обеспечат поддержку более 1,2 млн субъектов предпринимательства, в которых занято свыше 3,3 млн человек.

Напомним, 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий».