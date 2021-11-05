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Поддержка людей с особыми потребностями всегда будет одним из приоритетов Nur Otan – Бауыржан Байбек

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Ноября 2021, 18:02
Поддержка людей с особыми потребностями всегда будет одним из приоритетов Nur Otan – Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов общественной премии «Жан Шуақ», организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии «Nur Otan». Данная премия ежегодно присуждается людям с инвалидностью, принимающим активное участие в общественной деятельности и гражданам, внесшим вклад в улучшение качества жизни людей с особыми потребностями, передает МИА «Казтинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отметил первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек, поддержка людей с особыми потребностями всегда будет одним из приоритетов в работе правящей партии. Сегодня в стране проживает свыше 700 тысяч граждан с особыми потребностями, в том числе 14% – это дети до 18 лет.

«По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева еще в 2014 году с целью систематизации работы в этом направлении мы запустили партийный проект «Кедергісіз келешек». Благодаря проекту было трудоустроено порядка 40 тысяч граждан с особыми потребностями, адаптировано более 24 тысяч соцобъектов, внесены изменения в законодательство, при поддержке фонда «Болашақ» открыто 43 кабинета инклюзивного образования. Огромная работа ведется Фондом Нурсултана Назарбаева. В рамках озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы партии будет продолжена работа по адаптации еще 22 тысяч объектов социальной инфраструктуры, трудоустройству людей с особыми потребностями. В этом году уже открыто 10 центров по вопросам трудоустройства, оказания психологической и правовой помощи», - сказал Бауыржан Байбек.

По информации пресс-службы партии, реализуя принцип «Равные возможности – всем детям», «Nur Otan» обеспечит внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций. Будет увеличено количество реабилитационных центров и внедрён госзаказ по психолого-педагогической и коррекционной поддержке детей с особыми потребностями. Потерявшие кормильца дети будут одновременно получать 2 пособия – по инвалидности и по потере кормильца.

В партии также намерены расширить фонды библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке, обеспечить доступность специальных программ для онлайн-перевода в язык жестов. Всем гражданам с первой группой инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующимся услугами личного помощника, будет предоставляться дополнительное социальное пособие. При этом к 2025 году нуждающиеся граждане с инвалидностью будут обеспечены на 100% техническими средствами и услугами реабилитации.

«Сегодня мы с огромной гордостью говорим о ваших заслугах. Вы пример для всех и каждого в нашем обществе. Наша общая задача создавать системные условия для людей со специальными потребностями. Как вы знаете, в своем Послании Глава государства поручил в предвыборных списках партий ввести специальную квоту для лиц с особыми потребностями. То есть те, кто не понаслышке знает все проблемы, каждый день пропускают через себя, через свою жизнь, они будут принимать соответствующие законы и требовать от исполнительных органов решения этих вопросов», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

В своем приветственном слове президент Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова отметила, что церемония вручения «Жан Шуак» проводится с 2008 года и за эти годы премии были удостоены более 70 человек. В этом году были номинированы 58 человек из 17 регионов. Из них по результатам открытого голосования решением организационной комиссии определены 7 номинантов.

«Сегодня более 13 тысяч людей с особыми потребностями являются членами партии «Nur Otan». Благодаря совместной системной работе правящей партии Казахстанская конфедерация инвалидов представлена в Мажилисе Парламента. Хочу поблагодарить каждого, поскольку и те, кто не получил награду, внесли свой вклад в дело привлечения внимания общественности к проблемам людей с особыми потребностями, работу по устранению социальных барьеров. Наша общая цель – способствовать социализации людей с инвалидностью, открывать новые возможности для личностного развития, поддерживать их стремление идти вперед и быть полезными обществу», - сказала Жанат Омарбекова.

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В номинации «За силу духа и стремление к победе» награды удостоена альпинистка, мастер спорта международного класса Мария Ауэзова. В этом году она совершила восхождение на базовый лагерь Эвереста (5364 м) и гору Кала-Патхар (5640 м).

Обладателем премии «За вклад в позитивные изменения общественного сознания по отношению к людям с особыми потребностями» стал общественный деятель Нияз Сундиталиев.

В номинации «За вклад в информационное освещение проблем и жизнедеятельности людей с особыми потребностями» премию получил известный блогер Алмаз Ержан.

«За достижения в развитии волонтерского движения» обладателем статуэтки стала общественный деятель Гульназ Космурзиева. В период пандемии она организовала сбор средств и оказала помощь более 2 тысячам нуждающихся.

В номинации «За вклад в развитие предпринимательской деятельности» премии удостоена мама ребенка с особыми потребностями Гульмира Пармышева. Она запустила проект «Кіshkentai» по производству развивающих игрушек для особенных детей.

Обладателями премии «За выдающиеся достижения в области искусства и культуры» стали создатели и артисты народного театра клоунады «Мы Вас любим!». Труппа театра состоит из артистов с нарушением слуха.

«За выдающиеся достижения в области спорта» награждена спортсменка по пауэрлифтингу, серебряный призер летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева.

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