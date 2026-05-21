Поддержка культуры — конституционная обязанность государства — Президент РК

В Конституции четко отражены интересы, цели и чаяния нашего народа. Об этом в Акорде на церемонии награждения работников культуры и искусства заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

— В марте все мы, как единый народ и единая страна, единогласно поддержали конституционную реформу. В общее дело активно включились и представители сферы культуры, и деятели искусства. В ходе политической кампании наш народ, с большой верой в светлое будущее страны, сделал свой исторический выбор. Таким образом была принята новая Конституция. Безусловно, это стало важным решением, определяющим будущее Казахстана. Основной закон — нерушимая гарантия независимости и государственности страны, главный ориентир на пути, которым идет наш народ, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

