Поддержка культуры — конституционная обязанность государства — Президент РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Конституции четко отражены интересы, цели и чаяния нашего народа. Об этом в Акорде на церемонии награждения работников культуры и искусства заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
— В марте все мы, как единый народ и единая страна, единогласно поддержали конституционную реформу. В общее дело активно включились и представители сферы культуры, и деятели искусства. В ходе политической кампании наш народ, с большой верой в светлое будущее страны, сделал свой исторический выбор. Таким образом была принята новая Конституция. Безусловно, это стало важным решением, определяющим будущее Казахстана. Основной закон — нерушимая гарантия независимости и государственности страны, главный ориентир на пути, которым идет наш народ, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, в Конституции четко отражены интересы, цели и стремления нации.
— Согласно Основному закону, защита суверенитета страны, территориальной целостности, прав и свобод граждан является незыблемым принципом. В Конституции также уделено особое внимание сохранению историко-культурного наследия. Теперь поддержка сферы культуры — конституционная обязанность государства. В этом направлении уже ведется масштабная работа, — отметил Глава государства.