Поддержка Фонда «Даму» придает уверенность начинающим предпринимателям – Токталык Зиякенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поддержка Фонда «Даму» придает уверенность начинающим предпринимателям. Так считает предприниматель из Алматы Токталык Зиекенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам предпринимателя, к созданию своего производства он приступил осенью 2016 года. Эта идея возникла в связи с тем, что продавцы полипропиленовых фильтров для воды повысили цены в 2-3 раза. Чтобы локализовать это производство, было решено закупить оборудование в Китае. В качестве залога для получения кредита Т. Зиекенов мог предложить только квартиру. В Фонде «Даму», куда обратился предприниматель, предложили помощь в разработке бизнес-плана и получении кредита в банке второго уровня. После оценки залоговой недвижимости выяснилось, что банк мог выдать только около 8 миллионов тенге, а требовалось около 12 миллионов тенге. Фонд «Даму» предоставил гарантию для банка и нужная сумма была получена.

Закупив в КНР оборудование, предприниматель стал искать место для размещения своего производства. В городском акимате предоставили перечень, включающий около 200 объектов, из которых предприниматель без труда выбрал наиболее подходящий, с небольшой арендной платой.

В свою очередь, Фонд «Даму» субсидировал, как предприятию обрабатывающей промышленности, процентную ставку по кредиту, полученному Т. Зиекеновым – для него ставка снизилась с 18 до 12 процентов годовых. Кроме того, кредит был пролонгирован, то есть была предоставлена отсрочка по его погашению. Весь процесс занял всего около 6 месяцев.

«Мы начали поставлять на казахстанский рынок полипропиленовые картриджи для очистки воды от песка и ржавчины. До этого такие картриджи поступали из Китая и России. На сегодняшний день мы уже насытили казахстанский рынок и начали экспортировать нашу продукцию. В организации экспорта нам помогли в компании «Казиндастри» (Министерство индустрии и инфраструктурного развития – «Казинформ»), где посоветовали принять участие в работе на международной платформе для производителей Alibaba. Мы последовали этому совету, и уже в прошлом году наш экспорт составил 7 процентов от общего объема производства. Мы поставили наши картриджи в Узбекистан, Кыргызстан и Македонию, по несколько траншей. Как известно, в прошлом году на границе с Китаем были задержки в связи с карантинными ограничениями по коронавирусной инфекции. Поэтому нашу продукцию охотно покупали», – сообщил предприниматель.

По словам Т. Зиекенова, за 4 года доходы предприятия выросли в 20 раз. В текущем году производство продолжается без единого дня простоя, поэтому ожидается значительный прирост доходов. Теперь предприниматель планирует наладить выпуск угольных фильтров для очистки воды от хлора, которые сейчас, на 100% импортируются. Возможно, предприятию хватит и собственных средств, но, в случае необходимости, имеется интернет-портал, на котором любой бизнесмен может получить полную информацию о том, где и какую поддержку ему могут оказать.

По мнению предпринимателя, Фонд «Даму», созданный для поддержки предпринимательства, является очень эффективным институтом – граждане, проявляющие инициативу, даже не имея собственных средств, успешно начинают свой бизнес, создают стабильные производства.

«У нас в стране очень много потенциальных организаторов производства, им нужно только помочь – обучить, подсказать. Думаю, что поручения Президента по развитию ряда отраслей промышленности на 2021 год будут исполнены, если Фонд «Даму» будет работать так же эффективно, как работал до сих пор. Это очень хорошо, что у нас есть такая организация, которая помогает людям, не имеющим стартового капитала, создавать новые производства. Поддержка Фонда «Даму» придает уверенность начинающим предпринимателям», – подчеркнул Т. Зиекенов.