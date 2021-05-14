Поддержка детей с особыми потребностями является одним из приоритетов Nur Otan - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поддержка детей с особыми потребностями является одним из приоритетов инициированного Лидером партии «Nur Otan» в 2014 году проекта «Кедергісіз келешек – Будущее без барьеров» и предвыборной программы «Nur Otan», озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, сообщил первый заместитель Председателя Nur Otan Бауыржан Байбек. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Как вы знаете, еще на заре Независимости по инициативе Первого Президента нашей страны Нурсултана Назарбаева была учреждена программа «Болашақ». Благодаря этому беспрецедентному решению более 14 тысяч казахстанцев получили образование в лучших учебных заведениях мира. Программа «Болашақ», признанная одной из лучших среди 11 подобных международных стипендий, способствовала формированию конкурентоспособного человеческого капитала в нашей стране. Ровно 20 лет назад первыми выпускниками была учреждена Ассоциация стипендиатов «Болашақ», ставшая одной из наиболее успешных неправительственных организаций. В этом году также исполняется 10 лет деятельности корпоративного фонда «Болашақ». Так, за эти годы фондом реализовано свыше 70 различных социальных и благотворительных проектов, направленных на поддержку талантливых детей через образовательные гранты, а также создание детского мультимедийного контента по самым высоким международным стандартам на государственном языке и многое другое», - написал Бауыржан Байбек в Facebook .

По его словам, вместе с тем, уже более 6 лет одним из ключевых направлений работы фонда «Болашақ» является проект по развитию инклюзивного образования «Каждый ребенок достоин школы».

«Уже сегодня по всей стране открыто 59 специализированных реабилитационных учреждений и кабинетов с охватом более 2 тысяч особенных детей, в том числе 16 кабинетов инклюзии «Қамқорлық» - за счёт финансирования Фонда Нурсултана Назарбаева. Создано 420 высококвалифицированных рабочих мест, 1300 специалистов и родителей прошли обучение. Для системного решения на уровне государства фондом внесено более 78 рекомендаций и поправок в законодательные акты. Поддержка детей с особыми потребностями также является одним из приоритетов инициированного Лидером партии в 2014 году проекта «Кедергісіз келешек – Будущее без барьеров» и предвыборной программы «Nur Otan», озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Так, до 2025 года поставлена задача обеспечить внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организации», - напомнил Б.Байбек.

Как отметил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan», по инициативе ООН ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В Казахстане насчитывается более 160 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 35 тысяч детей с аутизмом.

«Поэтому уже 5 год фондом «Болашақ» проводится республиканский конкурс на лучший материал по освещению инклюзивного образования. В этом году поступило 138 работ из более 40 СМИ. В ходе церемонии награждения поблагодарил всех участников за поддержку проекта «Каждый ребенок достоин школы», а также вклад в формирование в обществе духа солидарности. Отдельно хочу сказать большое спасибо всем неравнодушным меценатам, специалистам и родителям! Преодолеть непонимание и равнодушие, сформировать толерантное отношение, вовлекая каждого особенного ребенка в социальную среду, – это наша общая задача», - резюмировал Б. Байбек.