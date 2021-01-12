Поддерживаю приход в Мажилис членов Нацсовета общественного доверия – Марат Башимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Института европейского права и по правам человека Марат Башимов сказал, что поддерживает приход в Мажилис членов Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что мне понравилось в списке, это то, что в Мажилис приходят молодые. В прошлом составе были пенсионеры, депутаты нескольких созывов. Являясь депутатом Мажилиса, были и те, кто не поднимал вопросы. Если честно, я был не удовлетворен ими. Если сейчас посмотрите списки, много молодых людей. Нахожу это позитивной новостью. В частности, поддерживаю приход в Мажилис членов Национального совета общественного доверия. Берик Абдигалиулы, Айдос Сарым, Ерлан Сайыров в качестве членов НСОД, проделали определенную работу. Нужно отметить, что учитывалась 30% квота. Благодаря чему, в списке увидели большее количество женщин и молодежи», - отметил Марат Башимов.

Напомним , сегодня, 12 января, решением Бюро Политического Совета партии «Nur Otan» в соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» утвержден список в составе 76 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VII-го Созыва.