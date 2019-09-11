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Поддерживаю идею перехода кыргызского языка на латиницу - кандидат на пост главы Минобразования КР

11 Сентября 2019, 14:03
Поддерживаю идею перехода кыргызского языка на латиницу - кандидат на пост главы Минобразования КР

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Я поддерживаю идею перехода кыргызского языка на латиницу, сообщил кандидат на пост главы Минобразования, отвечая на вопрос депутата А.Сулайманова на заседании Жогорку Кенеша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kabar.kg.

По его словам, идея перехода на латиницу действительно обсуждается в тюркоязычных странах. «Это главным образом обосновывается глобализацией, чтобы объединить тюркоязычные страны. Если у государства будет возможность, я поддерживаю идею перехода на латинский алфавит.

Депутат поддержал Каныбека Исакова и сказал, что действительно в этом вопросе Кыргызстан остался позади других тюркоязычных стран. «Наши предки, как Касым Тыныстанов, писали на латинице, но мы знаем, как закончилась его судьба, впрочем как и других таких наших, они были репрессированы. Получается, мы не должны по новой вводить латиницу, а должны просто вернутся к этому», - сказал Сулайманов.

Нардеп пожелал, чтобы новый министр уделил внимание этому вопросу и с поддержкой парламента поднял инициативу. На что Каныбек Исаков ответил, что по этому вопросу будет вестись поэтапно.

Напомним,премьер Кыргызстана внес кандидатуру Каныбека Исакова для назначения на пост главы Минобразования.


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