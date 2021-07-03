Поддерживать компании с созданием правильных сигналов предложил глава ЕБРР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Европейского банка реконструкции и развития по Казахстану Агрис Прейманис на онлайн-конференции Astana Finance Days 2021 сфокусировался на вопросе выхода из пандемии. По его словам, нужно подумать о том, как менять программы поддержки в сторону создания правильных сигналов для компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я бы хотел сфокусироваться на вопросе выхода из пандемии. Во время пандемии роль государства повысилась, в особенности это касается финансовой поддержки. Казахстан в этом плане очень успешно оказывал поддержку. Мы видели, что в прошлом году благодаря финансовой поддержке удалось избежать сильного кризиса, чрезвычайных последствий для населения. Приходит момент, когда нужно думать об уменьшении роли государства и уменьшения поддержки. Есть большой риск для многих стран, что люди начнут привыкать к поддержке, которую они получают. Об этом говорится везде. Очень важно выбрать правильное время и способ уменьшения государственной поддержки компаниям и населению», - отметил Агрис Прейманис.

По его словам, из европейских стран Германия выступает, как успешный пример.

«Была большая поддержка во время кризиса, сейчас она постепенно уменьшается. Компании начинают получать те сигналы, что надо увеличивать свою деятельность и больше фокусироваться на рыночном подходе. Для Казахстана тоже стоит вопрос по времени выхода и по тому, как уменьшать программы поддержки. Мы знаем, что в Казахстане до кризиса было много поддержки. Наверное, этот кризис и его окончание даст возможность задуматься над тем, как строить программу поддержки в Казахстане», - сказал Агрис Прейманис.

Он также отметил, что сейчас есть возможность подумать о тех секторах, которые хотим поддержать больше, где видим больше потенциала для роста. Также думать об инструментах поддержки. Нужно подумать о том, как менять программы в сторону создания правильных сигналов для компаний.

«Для меня в данный момент, когда думаем о том, как выходить из пандемии, очень важны практичные вопросы: как менять поддержку компаний, создавать правильные сигналы, поменьше искажать финансовые рынки. По вакцинации хотелось бы видеть намного высший уровень. Надеюсь, те начинания государства – мотивации, чтобы прививаться населению, дадут свой результат, потому что без этого говорить о выходе из кризиса не можем», - заключил Агрис Прейманис.