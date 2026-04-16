Поддержит ли Сенат закон об эвтаназии бездомных животных, ответил Ашимбаев

По его словам, документ только поступил в Сенат и сейчас его распределяют по профильным комитетам.

— Закон об эвтаназии бродячих животных, ну там есть и другие нормы, нельзя только сводить к этой норме данный законопроект, вчера только буквально поступил в Сенат Парламента. Депутаты еще не успели его посмотреть. Процесс работы вот у нас начинается сейчас, по комитетам распределили, передали. Потом в рамках рабочей группы с приглашением общественности эти вопросы будут рассматриваться. Дальше мы вынесем на наше пленарное заседание, — сказал Ашимбаев в кулуарах Сената.

Он подчеркнул, что оценивать отдельные нормы преждевременно, поскольку сенаторы пока не ознакомились с текстом законопроекта.

— Сейчас пока мы не видели, мы только слышим то, что говорят общественники, то, что говорят депутаты Мажилиса. Но нам нужно посмотреть сам закон. Я думаю, через неделю, через десять дней мы будем готовы уже предметно говорить по конкретным нормам, — добавил спикер, — добавил спикер.

Напомним, 8 апреля депутаты Мажилиса одобрили поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которые предусматривают введение эвтаназии бродячих собак в Казахстане.