    13:17, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Поддержит ли Сенат закон об эвтаназии бездомных животных, ответил Ашимбаев

    Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что верхняя палата Парламента еще не приступала к рассмотрению законопроекта об эвтаназии бездомных животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, документ только поступил в Сенат и сейчас его распределяют по профильным комитетам. 

    — Закон об эвтаназии бродячих животных, ну там есть и другие нормы, нельзя только сводить к этой норме данный законопроект, вчера только буквально поступил в Сенат Парламента. Депутаты еще не успели его посмотреть. Процесс работы вот у нас начинается сейчас, по комитетам распределили, передали. Потом в рамках рабочей группы с приглашением общественности эти вопросы будут рассматриваться. Дальше мы вынесем на наше пленарное заседание, — сказал Ашимбаев в кулуарах Сената. 

    Он подчеркнул, что оценивать отдельные нормы преждевременно, поскольку сенаторы пока не ознакомились с текстом законопроекта.

    — Сейчас пока мы не видели, мы только слышим то, что говорят общественники, то, что говорят депутаты Мажилиса. Но нам нужно посмотреть сам закон. Я думаю, через неделю, через десять дней мы будем готовы уже предметно говорить по конкретным нормам, — добавил спикер, — добавил спикер.

    Напомним, 8 апреля депутаты Мажилиса одобрили поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которые предусматривают введение эвтаназии бродячих собак в Казахстане.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
