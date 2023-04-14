Поддержим преподавание казахского языка в вузах СНГ - Маулен Ашимбаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов помогать университетам стран СНГ, которые будут преподавать казахский язык в своих ВУЗах. Такое предложение на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге озвучил Спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«В развитии международного сотрудничества важную роль играет знание языков. К сожалению, преподаванию языков стран СНГ у нас не всегда уделяется достаточно внимания. В Московском государственном лингвистическом университете есть уникальная Кафедра языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья, где ведется обучение языкам стран Содружества. Мы готовы, со своей стороны, оказывать необходимую помощь этой кафедре по преподаванию казахского языка. Думаю, что можно было бы рассмотреть вопрос об открытии таких кафедр и в других специализированных ВУЗах», – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената предложил провести конференцию под эгидой МПА СНГ с привлечением ученых, экспертов и представителей госорганов по определению практических шагов для усиления преподавания языков стран СНГ в ВУЗах. Еще одна инициатива Маулена Ашимбаева – проведение под эгидой Ассамблеи форума с участием творческой и научной интеллигенции стран региона. Такой подход должен способствовать сохранению и развитию культурно-гуманитарных связей между странами.

Актуальным является и вопрос укрепления сотрудничества для раннего предупреждения и более точного прогнозирования и снижения риска чрезвычайных ситуаций, в том числе в сфере сейсмической безопасности.

«На территории стран СНГ имеется множество сейсмоактивных мест. При этом у наших стран накоплен значительный научный потенциал в этой сфере, ведется мониторинг сейсмологических, геофизических и других данных. Думаю, МПА СНГ могла бы сыграть важную роль в активизации взаимодействия наших стран в сфере обеспечения сейсмической безопасности, проведения совместных исследований для предупреждения землетрясений», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Также на полях сессии Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым,Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и Председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном. Стороны определили план совместных проектов и обменялись предложениями по модернизации в законодательной сфере.