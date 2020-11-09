Поддержать сельские школы призвала Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета Конгресса молодежи Казахстана Дарига Назарбаева в ходе выступления на онлайн-форуме призвала Конгресс молодежи Казахстана активно включиться в работу по поддержке сельских школ и привлекать туда молодых специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан запущен проект «Жаңа жағдайдағы жастар: іс-қимыл кезеңі». В ходе открытия Д. Назарбаева рассказала о деятельности Фонда Нурсултана Назарбаева и о проекте «Myń bala».

«В Фонде Нурсултана Назарбаева на сегодняшний день реализуется ряд проектов по поддержке сельской молодежи и образования на селе в целом. Это и проект «Myń bala», призванный ежегодно выявлять 1000 наиболее способных учащихся из сельской местности, чтобы дать им возможность обучения в лучших школах страны. Это - Медаль Елбасы. Целью этого проекта является поощрение молодежи совершенствовать свои навыки, расширять познание национального наследия и помогать обществу через активную волонтерскую деятельность», - сказала Д. Назарбаева.

Она отметила, что Фонд принимает участие в развитии методологии обучения в сельских школах, в улучшении их материальной базы, а также активно содействует реализации дистанционного обучения школьников и педагогов сельских школ.

«Приглашаю Конгресс включиться в эту работу. Взять шефство над сельскими школами. Помогать привлекать туда молодых учителей», - добавила Д. Назарбаева.

Она предложила на форуме обсудить идеи и проекты Конгресса, которые могли бы быть реализованы в юбилейный год Независимости Казахстана.

Целью данного онлайн форума является консолидация молодежи в условиях новых реалий, создание условий для саморазвития, реализация концепции Главы государства К.Токаева «Слышащее государство» и поручений Главы государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

Напомним, в Казахстане запущен проект «Жаңа жағадайдағы жастар: іс қимыл кезеңі» при поддержке Министерства информации и общественного развития. В рамках летнего лагеря «Zeren» в течение месяца молодые казахстанцы будут повышать свою квалификацию, приобретать новые лидерские и жизненно важные компетенции с привлечением квалифицированных тренеров, экспертов.





Автор: Серикбол Кошмаганбетов