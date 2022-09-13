Поддержано предложение депутатов по возвращению столице прежнего названия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства. Об этом на своей странице в сети Facebook написал пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

«Как известно, группа депутатов Парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.

При этом Президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования», - написал пресс-секретарь Главы государства.

Ранее депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану.