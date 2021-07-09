Подделка паспортов вакцинации: возбуждено четыре уголовных дела

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов рассказал об уголовных делах по поддельным паспортам вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается поддельных паспортов вакцинации, то сегодня уже в различных регионах возбуждено четыре уголовных дела. По данному вопросу занимаются соответствующие органы и комитеты. Мы намерены активно бороться с этим явлением. Так как это в целом подрывает не только доверие к системе здравоохранения, но и доверие к вакцинации населения», - отметил вице-министр.

По его словам, выдавать такие паспорта и пользоваться ими - это дополнительный риск и самообман .

«С ложным паспортом человек, конечно же, может пользоваться определенными привилегиями в мобильном приложении Ashyq, однако может получиться так, что человек «купил билет» себе и на госпитализацию, и на болезнь. Поэтому, я думаю, что информационно-разъяснительную работу мы будем дальше проводить. Свой внутренний мониторинг мы также будем проводить, при выявлении подобных случаев будем дальше бороться с этим явлением», - сказал Марат Шоранов.



