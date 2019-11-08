Подделать диагностическую карту техосмотра теперь не получится – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ужесточили требования к центрам технического осмотра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Данияр Коспабаев на пресс-конференции сообщил, что теперь пройти техосмотр дистанционно, отправив фото по WhatsАpp, не получится.

По его словам, в стране введены поправки в закон о дорожном движении, а также в правила организации и проведения обязательного технического осмотра.

Оператором единой информационной системы для пунктов техосмотра стало акционерное общество «Национальные информационные технологии» (НИТ), которое разработало программу «Техосмотр».

«Ранее достаточно было скинуть фотографию транспортного средства менеджеру посредством WhatsАpp, и автомобиль регистрировался в системе. Получить диагностическую карту можно было бесплатно при оформлении страховки, и даже купить для кого-то в подарок», - пояснил Данияр Коспабаев.

Теперь, как заверил представитель МИИР, подделать диагностическую карту не получится.

Он также сообщил, что за шесть месяцев этого года было проведено более 150 проверок, выявлено 84 факта подделки диагностических карт, составлено 26 административных материалов.

По двум выявленным фактам были возбуждены уголовные дела.