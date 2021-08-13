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вчера 22:17
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Поддельный ПЦР-тест обнаружен у прибывшей на свидание в акмолинскую колонию
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Поддельный ПЦР-тест был обнаружен у прибывшей на свидание в акмолинскую колонию жительницы Нур-Султана. Теперь на женщину возбуждено уголовное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, к осужденному одной из акмолинских колоний на длительное свидание из столицы прибыла жена.
«Соблюдая все необходимые требования, женщина предоставила документы, в том числе и результаты ПЦР-теста на Covid-19. Однако у сотрудников дежурной смены учреждения возникли сомнения в подлинности предоставляемой справки. Второпях 35-летняя астанчанка не особенно обратила внимание на мелочи - дату сдачи анализа и выдачи готовой справки», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.
Свидание было отменено. Вместо этого был направлен запрос о подтверждении прохождения теста в лабораторию, которая выдала справку.
Вскоре сомнения сотрудников колонии рассеялись. Как выяснилось, прибывшая на свидание гражданка не числилась в базе клиентов, обратившихся за услугой.
Как добавили в ведомстве, в отношении женщины начато досудебное расследование.
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