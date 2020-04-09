Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Поддельный алкоголь изготавливали в одном из частных домов Тараза

9 Апреля 2020, 11:02
Поддельный алкоголь изготавливали в одном из частных домов Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В одном из частных домов Тараза изготавливали поддельную алкогольную продукцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В департамент экономических расследований по Жамбылской области поступила информация о том, что несколько жителей города Тараз в частном доме с нарушением порядка и правил маркировки подакцизных товаров занимаются незаконным производством и реализацией алкогольной продукции.

«В ходе оперативных мер сотрудников департамента ликвидирован подпольный цех по изготовлению контрафактной алкогольной продукции. При обыске обнаружены и изъяты 750 литров спиртосодержащей жидкости, 12 500 учетно-контрольных марок, 11 840 этикеток алкогольной продукции, различное оборудование для изготовления незаконной продукции (емкости, закаточный ключ для упаковки крышек и т.д.), более 1 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции», - сообщили в КФМ.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по сбору и закреплению доказательств.

«Уважаемые граждане! Если вы столкнулись с правонарушениями в финансовой сфере, или Вам стали известны подобные факты, просим обратиться в департамент экономических расследований по Жамбылской области по телефонам доверия: 8 (7262) 34-75-38, 8 (7262) 347626», - призвали в ведомстве.


Жамбылская область   Борьба с преступностью   Минфин РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане