Поддельными банковскими чеками расплачивалась астанчанка в Акмолинской области

АКМОЛ. КАЗИНФОРМ – Жительница столицы и ее подруга подозреваются в мошенничестве с банковскими чеками Kaspi, на которые девушки покупали товары в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, 7 апреля в отдел полиции Целиноградского района поступило сразу пять заявлений от частных предпринимателей поселка Акмол, которые сообщили о мошенничестве.

«Следственно-оперативной группой было установлено, что во всех эпизодах неизвестная в разных торговых точках города предъявила продавцам недействительные чеки об оплате за покупку товара через мобильное приложение «Kaspi Gold». В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 18-летняя жительница города Нур-Султана. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 «Мошенничество» УК РК, - пояснили в ведомстве.

Как установили полицейские, злоумышленница действовала в сговоре со своей сообщницей. Одна из подозреваемых заранее производила покупку в магазине на незначительную сумму, затем поддельный банковский чек, созданный в графических редакторах, куда внесены имя и номер получателя, предъявляла ее сообщница, предварительно закупив товар на значительную сумму.

«Известно, что для совершения мошеннических действий подозреваемые приезжали из столицы в поселок Акмол. В настоящее время устанавливается местонахождение второй подозреваемой», - резюмировали в ведомстве.