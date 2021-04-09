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    01:44, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Поддельными банковскими чеками расплачивалась астанчанка в Акмолинской области

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    АКМОЛ. КАЗИНФОРМ – Жительница столицы и ее подруга подозреваются в мошенничестве с банковскими чеками Kaspi, на которые девушки покупали товары в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, 7 апреля в отдел полиции Целиноградского района поступило сразу пять заявлений от частных предпринимателей поселка Акмол, которые сообщили о мошенничестве.

    «Следственно-оперативной группой было установлено, что во всех эпизодах неизвестная в разных торговых точках города предъявила продавцам недействительные чеки об оплате за покупку товара через мобильное приложение «Kaspi Gold». В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 18-летняя жительница города Нур-Султана. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 «Мошенничество» УК РК, - пояснили в ведомстве.

    Как установили полицейские, злоумышленница действовала в сговоре со своей сообщницей. Одна из подозреваемых заранее производила покупку в магазине на незначительную сумму, затем поддельный банковский чек, созданный в графических редакторах, куда внесены имя и номер получателя, предъявляла ее сообщница, предварительно закупив товар на значительную сумму.

    «Известно, что для совершения мошеннических действий подозреваемые приезжали из столицы в поселок Акмол. В настоящее время устанавливается местонахождение второй подозреваемой», - резюмировали в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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