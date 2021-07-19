Поддельные ПЦР-тесты продавали сотрудники аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За реализацию поддельных ПЦР-тестов задержаны двое сотрудников аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

29-летняя Ж. и 28-летний И. задержаны сотрудниками управления криминальной полиции ДП города Алматы совместно с ДКНБ по городу Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий проводимых на территории Международного аэропорта города.

Как стало известно, задержанные реализовывали отрицательные ПЦР-тесты для выезжающих за рубеж, всего было продано около 15-20 справок. ПЦР-тесты изготовлялись ими самостоятельно через приложение на мобильном телефоне. Сотрудники проводили корректировку анкетных данных клиента и дату изготовления справки, в дальнейшем привлеченные к незаконной деятельности представители авиакомпаний пропускали пассажиров на борт самолетов, а полученные денежные средства делили между собой и представителями авиакомпаний.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, устанавливается причастность задержанных к аналогичным фактам изготовления отрицательных ПЦР-тестов. Назначены соответствующие экспертизы. «Продавцы» в порядке ст. 128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания», – пояснили в ведомстве.