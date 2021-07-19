РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:03, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Поддельные ПЦР-тесты продавали сотрудники аэропорта Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За реализацию поддельных ПЦР-тестов задержаны двое сотрудников аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    29-летняя Ж. и 28-летний И. задержаны сотрудниками управления криминальной полиции ДП города Алматы совместно с ДКНБ по городу Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий проводимых на территории Международного аэропорта города.

    Как стало известно, задержанные реализовывали отрицательные ПЦР-тесты для выезжающих за рубеж, всего было продано около 15-20 справок. ПЦР-тесты изготовлялись ими самостоятельно через приложение на мобильном телефоне. Сотрудники проводили корректировку анкетных данных клиента и дату изготовления справки, в дальнейшем привлеченные к незаконной деятельности представители авиакомпаний пропускали пассажиров на борт самолетов, а полученные денежные средства делили между собой и представителями авиакомпаний.

    «В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, устанавливается причастность задержанных к аналогичным фактам изготовления отрицательных ПЦР-тестов. Назначены соответствующие экспертизы. «Продавцы» в порядке ст. 128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания», – пояснили в ведомстве.


    Теги:
    Борьба с преступностью Главная Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!