Поддельные паспорта вакцинации продавали в сельской поликлинике в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу пресечено 30 фактов подделки паспортов вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Агентство по финансовому мониторингу проводит усиленную работу по выявлению и пресечению фактов изготовления и распространения поддельных паспортов вакцинации от COVID-19 и результатов ПЦР-тестирования. На сегодняшний день Агентством пресечено 30 фактов выдачи фиктивных паспортов вакцинации. В борьбе с подобными правонарушениями значимую роль играют граждане, которые проявляют социальную ответственность и сообщают о таких фактах. Так, в территориальный департамент Агентства по Жамбылской области поступила жалоба о том, что в поликлинике с.Аса Жамбылского района незаконно предоставляют поддельные паспорта вакцинации за материальное вознаграждение. В ходе проверки сотрудниками департамента установлено, что в указанной поликлинике действительно выдавали паспорта вакцинации от COVID-19 за 15 тысяч тенге без фактического вакцинирования», - сообщили в агентстве.

По факту проводятся следственные мероприятия по установлению всех причастных лиц.