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10:55 191
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Поддельные куклы LOL опасны для детей - врачи
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент охраны общественного здоровья Алматы предупреждает об опасности поддельных игрушек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным, специалистов, из 18 наименований игрушек (50 штук), которые были закуплены для проверки в крупных супермаркетах, на рынках и стихийных торговых точек Алматы, 74 % не соответствовали требованиям технических регламентов по маркировке - на этикетках реализуемых игрушек отсутствовала информация на государственном языке, не указывается производитель и дата выпуска.
«В пробах игрушек неизвестного производителя «Пищалка - шарик надувной», «LOL supersurprise», «Меч, конструктор с острыми краями» обнаружено превышение допустимого уровня запаха. Мы не советуем ни покупать, ни дарить эти игрушки детям на Новый год», - отметила руководитель ДООЗ Алматы Айзат Молдагасимова.
Врачи рекомендуют проверять игрушки на качество, прежде купить их своему ребенку.
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