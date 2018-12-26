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Поддельные куклы LOL опасны для детей - врачи

26 Декабря 2018 12:14 265
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Поддельные куклы LOL опасны для детей - врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент охраны общественного здоровья Алматы предупреждает об опасности поддельных  игрушек, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

По данным, специалистов, из 18 наименований игрушек (50 штук), которые были закуплены для проверки в крупных супермаркетах, на рынках и стихийных торговых точек Алматы, 74 % не соответствовали требованиям технических регламентов по маркировке - на этикетках реализуемых игрушек отсутствовала информация на государственном языке, не указывается производитель и дата выпуска. 

«В пробах игрушек неизвестного производителя «Пищалка - шарик надувной», «LOL supersurprise», «Меч, конструктор с острыми краями» обнаружено превышение допустимого уровня запаха. Мы не советуем ни покупать, ни дарить эти игрушки детям на Новый год», - отметила руководитель ДООЗ Алматы Айзат Молдагасимова.

Врачи рекомендуют проверять игрушки на качество, прежде купить их своему ребенку.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Безопасность, Здравоохранение,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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