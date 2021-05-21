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Поддельные банкноты на почти 800 тысяч тенге выявили в Казахстане

21 Мая 2021 11:42
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Поддельные банкноты на почти 800 тысяч тенге выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном банке РК рассказали о выявленных поддельных денежных знаках за I квартал 2021 года, передает МИА «Казинформ».

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«За январь-март 2021 года Национальным банком и банками второго уровня выявлено 237 поддельных денежных знаков (236 банкнот и 1 монета) на сумму 760 950 тенге. Для сравнения за аналогичный период прошлого года обнаружено 226 поддельных банкнот. В первом квартале текущего года наиболее часто подделываемыми стали банкноты номиналами 2 000 и 5 000 тенге – 65% и 23% от общего объема, соответственно, на другие банкноты и монеты приходится 12%. Больше всего поддельных банкнот выявлено в Алматы (169), меньше всего – в Кызылординской (2) и Жамбылской областях (2)», - сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет НБРК Асхат Абишев.

По его словам, для того, чтобы самостоятельно отличить настоящую банкноту от поддельной достаточно знать несколько признаков ее подлинности.

Основная масса поддельных банкнот в стране производится по упрощенной технологии, которая лишь имитирует те или иные признаки подлинности. Выявить поддельные банкноты можно самостоятельно без специального оборудования. Есть несколько отличительных особенностей подлинной банкноты.

Во-первых, она имеет свой специфический хруст, во-вторых – специальный рельеф. Также на всех банкнотах есть метки для людей со слабым зрением, хорошо различимые на ощупь. На банкнотах номиналами 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона цвет рисунка меняется от зеленого до золотого. Стоит также обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нити в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить.

Этих особенностей банкнот достаточно для быстрой визуальной проверки на подлинность без применения спецоборудования.


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