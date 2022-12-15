Поддельное решение суда выдал своей клиентке павлодарский юрист

15 Декабря 2022, 15:43

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мужчина скачал в интернете чужое решение суда, подделал его и выслал по своей клиентке по WhatsApp, хотя суд такого решения не выносил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили, что расследуют дело о подделке документов.

«В декабре 2021 года женщина посредством интернет-сайта объявлений нашла юриста и обратилась к нему по факту оказания юридических услуг. Мужчина, получив денежное вознаграждение за свои услуги, в течение 2022 года отвечал ей, что собирает документы», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В начале декабря 2022 года, так как заказчики торопили юриста с выполнением его договорных обязательств, он скачал из интернета похожее решение суда. Потом с помощью редактирующей программы изменил его, вписав туда необходимые сведения, данные суда, и отправил заказчику решение суда в цифровом формате через WhatsApp. Когда горожанка обратилась в суд для получения оригинала решения суда, ей ответили, что такое решение суд не выносил. Она обратилась в полицию.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части первой статьи 385 УК Республики Казахстан «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Обстоятельства и причины выясняются», - добавили в ДП павлодарской области.

Фото из открытых источников