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    22:14, 01 Март 2021 | GMT +6

    Подборку видеороликов с благодарностью всем профессиям представил музей Кастеева

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева представил подборку видеороликов в честь Дня благодарности на тему: Образ врачей, учителей, пограничников и пожарной безопасности в изобразительном искусстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В праздничном эфире официальная страница музея пополнилась подборкой роликов, объединенных темой «Все профессии важны, все профессии нужны!» видеопроекта «Краски и звуки» от партнера музея - видео-галереи Александра Смольянинова. (Москва)

    Видеоролики были подготовлены по каждой профессии с благодарностью за труд и преданность полицейским, воспитателям, педагогам, медицинским рааботникам, спасателям и авиаторам страны за их труд и преданность профессии.

    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.


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