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Подбор компаний для проверки АО «АрселорМиттал Темиртау» проводит Минэкологии

24 Января 2023, 16:11
Подбор компаний для проверки АО «АрселорМиттал Темиртау» проводит Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии и природных ресурсов осуществляет побор компаний для проверки АО «АрселорМиттал Темиртау». Об этом сообщила глава ведомства Зульфия Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы надеемся, что в ближайшее время завершим подбор компаний, которые будут осуществлять (проверку – прим. автора). Нам поступило несколько предложений. Мы их внимательно рассматриваем, поскольку данная проверка должна быть осуществлена качественно. Надеемся, что на этой неделе завершим подбор компаний, направим материалы», - сказала Зульфия Сулейменова, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

По ее словам, стоимость проверки определяется на основе ценовых предложений, которые направляют компании.

Также министр объяснила, что штраф для «АрселорМиттал Темиртау» зависит от правонарушений, совершаемых компанией.

«В настоящее время в суде рассматривается штраф на сумму 5,8 млрд тенге. Но это правонарушение, выявленное в рамках проверки, которая была проведена в прошлом году. Каждый штраф будет зависеть от правонарушения», - пояснила З. Сулейменова.


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