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    19:14, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Подающую тепло компанию оштрафовали после жалоб на холод в домах в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - На основании жалоб жителей города Темиртау касательно низких температур в квартирах, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Окжетпес-Т», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

    По результатам внеплановой проверки деятельности ТОО «Окжетпес-Т», выявлено отклонение заданных и фактических параметров на подающих и обратных трубопроводах. На основании данных параметров установлено, что качество оказываемых услуг субъектом не соответствует установленным.

    Таким образом, в действиях ТОО «Окжетпес-Т» усмотрены признаки правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а именно ненадлежащее исполнение субъектом естественной монополии обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

    В связи с чем, на ТОО «Окжетпес-Т» наложен административный штраф в размере 4 667 200 тенге.

    Согласно действующему законодательству, перерасчет потребителям, не имеющим общедомовые приборы учета, за недополученную тепловую энергию будет произведен по окончанию отопительного периода 2020-2021 года.


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    Регионы Казахстана Другие государственные органы Карагандинская область
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