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Подавился конфетой: осужденного спасли от удушья в Караганде

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Июня 2023, 21:48
Подавился конфетой: осужденного спасли от удушья в Караганде Фото: polisia.kz

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудник колонии спас осужденного от удушья в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 июня в одном из отрядов учреждения №29 ДУИС по Карагандинской области и области Улытау, в комнате для воспитательных работ, один из осужденных подавился конфетой, моментально перекрывшей дыхательные пути, что вызвало механическую асфиксию. Осужденные, находящиеся рядом, не сразу заметили приступ удушья у мужчины, вследствие чего последний стал задыхаться и терять сознание.

Подоспевший на помощь начальник отряда Азамат Мергенгожин оказал первую медицинскую помощь осужденному, благодаря чему спас того от удушья.


Карагандинская область   Пенитенциарная система   Происшествия   Караганда  
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