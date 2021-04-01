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    14:50, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Подавать заявления в первый класс в электронном формате рекомендуют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начали прием заявлений на поступление в первый класс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления образования Гульмира Каримова отметила, что в первый класс принимаются дети шести лет и дети, которым в этом календарном году исполняется шесть лет.

    «Для зачисления в 1-й класс необходимо прикрепить 4 документа: заявление родителей, свидетельство о рождении ребенка, медицинский паспорт ребенка и медицинскую справку, две фотографии 3х4. Никакие другие документы у родителей ни учителя, ни администрация школы требовать не имеют права. Рекомендуем подавать документы в электронном формате через веб-портал «электронного правительства», - сказала Г. Каримова.

    Она добавила, что, если родители выбрали школу не по микроучастку, то прием документов производится по принципу 3:1. То есть зачисляются три ребенка с территории обслуживания организации образования, один – из другого микроучастка.

    Прием документов для поступления в первый класс продлится до 1-го августа.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование Акимат Общество
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