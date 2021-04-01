Подавать заявления в первый класс в электронном формате рекомендуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начали прием заявлений на поступление в первый класс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Гульмира Каримова отметила, что в первый класс принимаются дети шести лет и дети, которым в этом календарном году исполняется шесть лет.

«Для зачисления в 1-й класс необходимо прикрепить 4 документа: заявление родителей, свидетельство о рождении ребенка, медицинский паспорт ребенка и медицинскую справку, две фотографии 3х4. Никакие другие документы у родителей ни учителя, ни администрация школы требовать не имеют права. Рекомендуем подавать документы в электронном формате через веб-портал «электронного правительства», - сказала Г. Каримова.

Она добавила, что, если родители выбрали школу не по микроучастку, то прием документов производится по принципу 3:1. То есть зачисляются три ребенка с территории обслуживания организации образования, один – из другого микроучастка.

Прием документов для поступления в первый класс продлится до 1-го августа.