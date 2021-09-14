РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:16, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Подарок за прививку от COVID-19 могут получить жители Сарани и Актаса

    None
    None
    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - Среди получивших первый компонент вакцины от COVID-19 жителей города Сарани и посёлка Актас разыгрывают подарки. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо привиться с 11 до 19 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На кону 12 призов. Среди них электросамокаты, смартфон, беспроводные наушники AirPods. Самый ценный – скутер.

    Участник должен получить первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в Центре вакцинации Сарани и Актаса и написать имя и фамилию в журнале розыгрыша.

    Призы разыграют 20 сентября в 15:00 в прямом эфире в Instagram @apparat_akima_saran.

    В Карагандинской области на 13 сентября 2021 г., I компонентом провакцинировано 500 908 человек, II компонентом - 425 344 человек.

    На сегодняшний день в инфекционных стационарах региона находятся 1325 пациентов, в отделении реанимации - 87 пациентов, состояние отмечается средней степенью тяжести (в т. ч. 9 находятся на аппарате ИВЛ).


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Карагандинская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!