Подарок за прививку от COVID-19 могут получить жители Сарани и Актаса

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - Среди получивших первый компонент вакцины от COVID-19 жителей города Сарани и посёлка Актас разыгрывают подарки. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо привиться с 11 до 19 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На кону 12 призов. Среди них электросамокаты, смартфон, беспроводные наушники AirPods. Самый ценный – скутер.

Участник должен получить первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в Центре вакцинации Сарани и Актаса и написать имя и фамилию в журнале розыгрыша.

Призы разыграют 20 сентября в 15:00 в прямом эфире в Instagram @apparat_akima_saran.

В Карагандинской области на 13 сентября 2021 г., I компонентом провакцинировано 500 908 человек, II компонентом - 425 344 человек.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах региона находятся 1325 пациентов, в отделении реанимации - 87 пациентов, состояние отмечается средней степенью тяжести (в т. ч. 9 находятся на аппарате ИВЛ).