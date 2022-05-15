15 Мая 2022 21:21

Подарок родному селу сделали выпускники в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - При въезде в село Шебир появилась аллея. Это подарок выпускников 2002 года, которые в этом году отмечают 20-летие со дня окончания школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аллея площадью 200 квадратных метров полностью огорожена, оформлена брусчаткой. Здесь установлены скамейки для отдыха и светильники для удобства. Заодно выпускники, а это сельчане 1985 года рождения, посадили ели», - сообщили в пресс-службе акимата Мангистауского района.

Свой вклад в благоустройство села внесли также выпускники 2012 года, они в этом году отмечают 10-летний юбилей окончания школы. Молодые люди установили в селе флагшток высотой 16 метров.

«За последний год наш поселок преобразился в лучшую сторону. Дороги в селе заасфальтированы, создается зона отдыха. Помогают предприниматели. К примеру, Рза Кусаинов обновляет вывеску на въезде. И особенно приятно, что свою лепту в родное село вносят молодые люди, которые берут пример со старожилов села», - сказал житель Шебира Тлейберген Балгаев.